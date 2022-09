Cultura: Em Rio Branco, Projeto ofertará peças teatrais em diversos bairros da capital até outubro

- Publicidade -

Após o prefeito Tião Bocalom aprovar o investimento de R$ 3 milhões em editais de cultura, esporte e lazer para 2022, os projetos aprovados já começam a ofertar gratuitamente à população várias opções de lazer. O da vez, é o espetáculo infanto-juvenil chamado “Cobra Grande”, que estreará nesta quinta-feira (8), às 16h, na Escola Drª Ana Turan Machado Falcão na Cidade Nova.

Financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, em edital disponibilizado pela Fundação Garibaldi Brasil (FGB), o projeto da Caravana Garatuja traz à tona toda a situação que o meio ambiente vem sofrendo com poluição, desmatamento, assoreamento dos rios e o sofrimento dos animais com a ação do homem, com uma comédia reflexiva recheada de música, levando a plateia em uma viagem ao imaginário da Amazônia.

CRONOGRAMA:

• 08/09/2022 16:00hs – Escola Drª Ana Turan Machado Falcão na Cidade Nova

• 24/09/2022 18:00hs – Teatro Barracão na Sobral

• 01/10/2022 09:00hs – Escola Bom Jesus no Taquari

• 08/10/2022 10:00hs – Escola Pública Rural São Pedro 1 no Polo Benfica

• 08/10/2022 17:00hs – Mercado Municipal na Cidade do Povo

• 15/10/2022 17:00hs – Lago do Amor no Tucumã