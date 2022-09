Cruzeiro do Sul: Golpistas fazem ameaças as vítimas através de ligação telefônica

- Publicidade -

Em Cruzeiro do Sul, criminosos golpistas estão utilizando de ligações telefônicas para causar ameaças, no sentido de extorquir as vítimas. As ameaças começam depois que o criminoso acessa as redes sociais da vítima e passa a acompanhar sua rotina.

“Por esses dias, a Polícia Militar tem recebido algumas denúncias relativas a indivíduos que se intitulam de organização criminosa, contando que parte da família estaria sendo cotada para ser executada por algum motivo, que não convém a gente explanar, mas que acaba causando um terrorismo psicológico no seio familiar”, explicou o Tenente Daniel Teixeira, comandante da CPE.

Utilizando-se desse engano, os criminosos aproveitam para cobrar certa quantia, depositada em conta bancária. “É muito importante que o cidadão que receber esse tipo de ligação, denuncie o fato à Polícia Civil, para que seja procedida uma abertura de inquérito. Então, os procedimentos legais para efetuar a prisão dessas pessoas”, enfatizou o tenente.

Ainda de acordo com o tenente, normalmente os criminosos pegam os dados das vítimas através das redes sociais, formando assim uma noção da rotina e criando a estratégia para o golpe.

