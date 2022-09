Cruzeiro de volta à Série A: Ronaldo reconhece limitações e promete time competitivo em 2023

- Publicidade -

Dentro de campo, o Cruzeiro garantiu acesso à Série A com sete rodadas de antecedência no Brasileiro Série B. Mas, fora dele, os desafios ainda são grandes. É o que Ronaldo ressaltou em entrevista à imprensa, após o jogo que selou a volta do clube à elite. No entanto, mesmo com todas as dificuldades financeiras, o gestor prometeu time competitivo para a Série A em 2023.

“O sucesso é na área esportiva, os problemas continuam. Vamos ter que usar muito nosso talento para resolver as questões que ainda restam“, disse Ronaldo.

Os problemas continuam, mas o momento é de pausa no planejamento. Ronaldo, em pleno aniversário (completa 46 anos nesta quinta), vai dedicar mesmo é à comemoração. O acesso veio ao fim da terceira temporada do clube na segunda divisão do torneio nacional.

O time joga com a força das arquibancadas e sobra na Série B. Mas, não é segredo, nem para Ronaldo, que as limitações são várias. Para cumprir com o próximo objetivo, que é permanecer na Série A, vai ser preciso reformular o elenco. Para isso, Ronaldo prometeu mais competitividade para 2023.

“Ano que vem será um ano importantíssimo, nós temos que ficar na Série A para melhorar as nossas finanças, vai ser objetivo. E com certeza faremos um time competitivo“, prometeu o gestor do Cruzeiro.

Até lá, o “trabalho” mesmo é comemorar. Pezzolano sinalizou folga para os jogadores, e o próprio Ronaldo admitiu comemorações toda a noite. E a orientação do Fenômeno para a torcida é a mesma: festejar, mas com responsabilidade.

– O presente é nosso para o torcedor, porque sofreu demais nos últimos três anos. O torcedor nos apoiou, acreditou no projeto. Hoje o que conseguimos é para o torcedor, a gente tem que comemorar, a Nação Azul tem que comemorar com responsabilidade e curtir esse momento.