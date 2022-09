CRUELDADE: Criança de 3 anos morre afogada ao ser empurrada em lago pela própria tia

- Publicidade -

Uma criança, de apenas três anos de idade, morreu após ser empurrada pela própria tia em um lago da cidade de Chicago. O trágico caso aconteceu na última segunda-feira (19) e o menino foi a óbito neste domingo (25) por conta dos graves ferimentos: cérebro inchado, convulsões e sangramento nos pulmões.

Victoria Moreno, de 34 anos, foi flagrada por uma câmera de vigilância empurrando e depois observando o pequeno Josiah Brown se afogar por 30 minutos. As imagens mostram que a mulher não tentou socorrê-lo.

Conforme o Daily Mail, Victoria teria pego o menino da casa de sua avó, depois que sua mãe o deixou lá na segunda-feira (19).

Ao ser questionada pelas autoridades locais, a mulher disse que não conhecia a criança, mas depois disse que Josiah caiu no lago quando ela o soltou. Victoria ainda disse que levou o sobrinho para passear.

Ainda segundo o site, a mulher foi acusada de tentativa de assassinato em primeiro grau e agressão agravada de uma criança com menos de 13 anos. Ela está detida e não tem permissão para ter contato com testemunhas do incidente ou com a família de Josiah e vai ao tribunal na sexta-feira (30).