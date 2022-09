Crueldade: Bandidos armados invadem casa espancam idoso e roubam carro

- Publicidade -

Um casal de idosos viveram momentos de terror e pânico nas mãos de assaltantes na noite de sábado, 24, na rua principal do município do Bujari, interior do Acre.

Conforme informações do delegado, dois indivíduos armados, entraram na residência dos idosos, onde abordaram as vítimas de forma violenta e anunciaram o assalto.

Os criminosos agrediram os idosos com coronhadas e em seguida começaram a revirar toda a residência, procurando objetos de valor e dinheiro. Na fuga, a dupla criminosa usou o próprio veículo do casal.

Logo em seguida, quando os bandidos se preparavam para sair do município, próximo da rotatória que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco o veículo beteu em um buraco e o pneu estourou. Os assaltantes abandonaram o carro no acostamento da estrada e se evadiram a pé, entrando em uma área de mata.

O idoso E.Q.V, de 74 anos, teve que ser socorrido por familiares, pois o mesmo ficou ferido na ação dos criminosos. Parentes colocaram a vítima em um veículo particular e encaminharam até o Pronto Socorro de Rio Branco.

Uma equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar estão na entrada do município do Bujari, já colocando em prática as investigações e diligências em toda a região adjacentes para prender os assaltantes.