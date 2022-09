Criminosos mata adolescente com cinco tiros no interior do Acre

- Publicidade -

Um homicídio foi registrado no município de Senador Guiomard, distante de Rio Branco cerca de 24 quilômetros. O crime aconteceu na tarde deste domingo (18), na rua Paraná, no bairro São Francisco.

Conforme a PM do Quinari, o adolescente identificado por Eduardo Morais Sousa, de 17 anos, caminhava na rua citada acima, quando foi surpreendido por dois homens não identificados em uma motocicleta, que iniciaram uma conversa e em seguida já dispararam contra a vítima.

Os criminosos efetuaram cerca de 5 tiros no adolescente. Dois disparos acertaram as costas do jovem e três o tórax do rapaz. Após praticarem o homicídio, a dupla criminosa se evadiu do local.

Pessoas que passavam no momento que o rapaz estava caído ao solo, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente deslocou uma viatura para socorrer o adolescente no local.

Após todos os procedimentos iniciais, o menor foi encaminhado ao Hospitalar Ary Rodrigues, onde deu entrada em estado gravíssimo. A vítima não resistiu os ferimentos e morreu, antes mesmo de passar pela cirurgia de emergência.

Policiais Militares foram acionados, e estiveram no local, onde buscaram algumas informações sobre os acusados, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso ficará a cargo da Delegacia da Polícia Civil do município de Senador Guiomard.