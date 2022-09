Criminosos enchem a cara durante assalto, ficam bêbados e não conseguem levar nada

- Publicidade -

Um casal invadiu uma casa de veraneio no bairro Vista Linda, em Bertioga, no litoral de São Paulo. De acordo com a proprietária, os criminosos tomaram as bebidas e ficaram alcoolizados. As cenas foram registradas por câmeras de monitoramento instaladas no imóvel.

Nas imagens obtidas pelo g1 é possível ver a ação dos criminosos, que chegam a brigar enquanto bêbados. Durante dois dias, ambos foram flagrados entrando e saindo ao menos cinco vezes da casa. A movimentação da dupla só deixa de ser registrada quando o homem vira a lente da câmera para o teto. (Veja o vídeo acima).

Segundo a vítima, que preferiu não se identificar, na primeira vez os criminosos não conseguiram levar nada “porque estavam muito bêbados”. Horas depois, o homem volta com outro companheiro e rouba a TV, bicicletas e varas de pesca. Além disso, esvaziaram o freezer e o armário de mantimentos.

“Ainda se embebedaram lá dentro, a ponto de não conseguirem se manter em pé”.

Invasão e furto

Segundo a vítima, os criminosos pularam o muro e tentaram invadir a casa pela porta da frente, mas, como não tiveram sucesso, buscaram acesso pelos fundos da residência.

A dona da casa afirmou que o criminoso olhou por todas as janelas do imóvel para se certificar de que o imóvel estava vazio.

Depois de terem bebido, quando voltaram para furtar os bens, o criminoso chegou a desparafusar parte da porta de entrada passar com os itens. A mulher que o acompanhava permaneceu com uma faca durante toda a ação.

“[Em determinado momento] Ele abaixa no portão [a vítima acredita que para se esconder ao escutar algo]. Ele está bêbado e pega no sono. A menina fica uns 20 minutos tentando acordar ele, que não acorda. Depois de um tempo, ele levanta, eles brigam no quintal. Um empurra o outro, bêbados.”

Por ser uma casa de veraneio, as vítimas viram o que havia acontecido dias depois, quando foram até o local. A proprietária afirmou que é muita triste e revoltante, apesar de não ser a primeira vez. “Das outras vezes foram coisas mais simples, sem muita audácia. Dessa vez, o que mais impressionou foi a quantidade de vezes que entraram e saíram”, finalizou.