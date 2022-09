Criminosos adotam nova estratégia e vão adiante; saiba como é o golpe do retrovisor

- Publicidade -

Uma nova forma de aplicar golpes tem sido adotada por criminosos no Brasil. Trata-se do Golpe do Retrovisor. Um vídeo circula na internet e mostra como os golpistas agem para enganar os motoristas e roubar os seus pertences. A abordagem pode acontecer de diferentes formas, mas o resultado é sempre o mesmo.

Alguns anos atrás ficou conhecido o golpe da batida, em que os criminosos forjavam uma batida no trânsito para que o motorista do carro saísse do veículo. Com isso, os roubos eram feitos. O Golpe do Retrovisor parece uma atualização deste.

Golpe do Retrovisor

O Golpe do Retrovisor acontece da seguinte forma: o criminoso esbarra no retrovisor do carro, pode estar de moto, de bicicleta ou até mesmo a pé, o intuito é fazer com que o motorista deixe o carro para conferir o que aconteceu.

Com o forte impacto, o motorista tende a sair do carro e se distrair com o falso “acidente”, é nesse momento que o golpista anuncia o assalto.

Essa situação é mais comum em centros urbanos, onde o tráfego de carros é maior e o trânsito é mais congestionado. Mas nada impede que a prática aconteça em outras localidades com menos movimento.