Criminoso invade casa em bairro de luxo, corta cerca elétrica e deixa prejuízo aos proprietários

A reportagem acaba de receber uma denúncia proveniente do bairro Jardim de Alah, em Rio Branco, com filmagem de um suposto furto residencial ocorrendo em plena luz do dia.

O bairro conta com um grupo de monitoramento informal de todas as ruas do bairro, que compartilhou as imagens.

Segundo um dos moradores, os vídeos, onde o suposto ladrão atua com ferramentas e chega a olhar diretamente para a câmera, já foram enviados para as autoridades.

Segundo moradora que preferiu não se identificar por questões de segurança, ao chegar em sua residência, notou que ela estava “toda revirada”, com disjuntor desligado, para evitar filmagens. No entanto, as câmeras do bairro flagraram o suposto ladrão.

Ela afirma que ficou com um prejuízo de R$ 10 mil. O assaltante levou notebook, celular, roupas e até cordão de ouro. O caso aconteceu no último dia 14 de setembro.

Confira as imagens que mostram o assaltante rondando pelo bairro:

Fonte: Contilnet