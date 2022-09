Crime: Homem é arrastado e morto em uma região de mata no 2º Distrito de Rio Branco

- Publicidade -

Um crime de execução foi registrado na noite desta sexta-feira, 23, no Loteamento Rosa Linda, na rua Campo Novo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Conforme Informações do Tenente Silvestre, a guarnição foi avisada via Copom, através de uma denuncia anônima, que um grupo de quatro indivíduos, estaria arrastando um jovem para uma região de mata. Populares perceberam as ações dos criminosos e acionaram a polícia militar.

O jovem que não foi identificado, foi golpeado com arma branca (terçado) várias vezes pelos homens, e em seguida foi arrastado até uma área de mata, onde foi brutalmente assassinado.

Quando os militares chegaram no local, já encontraram o jovem caído ao solo, com vários ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado pelos PMs, mas quando chegaram pra prestar os atendimentos, o rapaz já se encontrava sem vida. Os paramédicos constataram o óbito e a polícia militar isolou a área para aguardar a chegada dos peritos da Polícia Técnica Científica e do rabecão do IML.

Após a finalização dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal, onde foi encaminhado até a sede do IML, para dar continuidade aos procedimentos de exames de necropsias, identificação e liberação do corpo.

Populares que estavam no local, não reconheceram o jovem como morador do bairro Rosa Linda, mas afirmaram que o rapaz morava na Cidade do Povo. A suspeita é de que os criminosos levaram o jovem até o local para ser executado. O crime pode ser mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas, já que o local que o corpo foi encontrado fica entre a Cidade do Povo e o Rosa Linda, região de bastante conflito entre os integrantes de facções.

Veja o vídeo: