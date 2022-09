Crime ambiental: Polícia apreende material ilícito usado para desmatamento no Ramal Benfica

- Publicidade -

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), apreendeu na noite desta terça-feira (31), armas e material usado para prática de desmatamento. A ocorrência foi registrada no Ramal Benfica, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a PM, era feito um patrulhamento de rotina na área, quando os militares avistaram vários blocos de madeiras aos fundos de uma residência. A guarnição revolveu parar para fazer uma averiguação no local.

Ao descer da viatura, os policiais constataram que existia muita madeira, aproximadamente 11 metros cúbicos de material retirado da natureza, possivelmente sem autorização.

Ao adentrar na residência, que se encontrava toda aberta e sem moradores, os militares visualizaram uma espingarda em cima da cama e um revólver calibre 38, além de um vasto material para cometimento de crimes ambientais.

Como ninguém foi encontrado na casa, a guarnição recolheu todo o material ilícito, falou com alguns vizinhos para obter informações, e em seguida encaminhou tudo que foi apreendido para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA).

O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil.