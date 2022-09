Criança prende a cabeça em cadeira e é salva por bombeiros

- Publicidade -

Um menino de 4 anos ficou com a cabeça presa entre as barras do encosto de uma cadeira. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21 de setembro, no município de São Gonçalo do Amarante, a 62,5 km de Fortaleza. O garoto foi resgatado pelos bombeiros e não teve ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), a mãe da criança disse aos agentes que o filho estava brincando na cozinha quando prendeu a cabeça na cadeira. Os bombeiros usaram uma pequena corda e uma barra de ferro para fazer um torniquete em torno das barras da cadeira, facilitando a abertura delas e a saída do menino, e realizar o salvamento.

“Estávamos com ferramentas adequadas para efetuar o corte ou rompimento dos ferros, mas optamos por empenar as barras para fazer a retirada da criança sem qualquer ferimento”, explica o 1º tenente Soares ao O Povo. O tenente destaca que esse tipo de procedimento deve ser realizado somente por profissionais competentes. “Pais, mães e responsáveis devem chamar o Corpo de Bombeiros para que possamos atuar da melhor maneira possível”, aconselha.