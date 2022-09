Criança de 9 anos fica presa ao ter o cabelo sugado por brinquedo em shopping; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma criança de 9 anos teve o cabelo “sugado” por um brinquedo neste domingo (25), no Shopping Recife, localizado na zona Sul da capital pernambucana.

Imagens divulgadas mostram a menina chorando, presa a um equipamento inflável cinza e recebendo a ajuda de dois homens e de duas mulheres, entre elas uma funcionária do local.

De acordo com a estudante de odontologia Tallita Assunção, tia da criança, a menina estava com a avó paterna no shopping, quando aconteceu o acidente. A família solicitou que seja feito um laudo técnico do brinquedo.

“Ficou traumatizada. Ela chorou muito, foi ao hospital. O médico examinou, disse que não necessitava de exames de imagem, passou dipirona para a dor e mandou para casa”, afirmou.

Tallita afirmou que a sobrinha passou aproximadamente dez minutos presa ao equipamento e que a avó da criança é a mulher que aparece de verde na filmagem.

A menina só conseguiu sair do local após o cabelo ser cortado.

“Ela estava desesperada por causa da dor. O cabelo foi puxado por um exaustor que estava exatamente naquele local. A minha mãe também passou mal e foi socorrida. Foi medicada com calmante, soro e outra medicação. É um absurdo isso. Acho importante ter fiscalização, ter orientações de segurança”, declarou.

De acordo com as pessoas que estavam no local, vinte crianças estavam na piscina de bolinhas quando aconteceu o acidente.

Nas imagens, é possível ouvir uma mulher pedindo uma tesoura e um homem pedindo calma. A mulher também afirma que o equipamento já está desligado. Ela segura a criança pelo braço e pede calma enquanto afasta as bolas de plástico. Depois, pega uma tesoura.

O acidente aconteceu na atração Mundo da Lua, da Turma da Mônica, que funciona no Shopping Recife desde o dia 3 de setembro.

Por nota, o Shopping Recife afirmou que o brinquedo foi desativado, que está acompanhando o caso junto à empresa responsável pela atração e que “será realizada uma reavaliação de todas as questões técnicas” do equipamento.

No comunicado, o shopping também disse que a equipe de bombeiros foi acionada imediatamente e prestou atendimento à criança, que passa bem. De acordo com a Polícia Civil, até agora não houve nenhum registro do caso.

Veja vídeo: