Covardia: Trabalhador é vítima de tentativa de homicídio na Zona Rural do Bujari

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio aconteceu na tarde desta sexta-feira (16), na BR-364, Km 55, no ramal Espinhara, localizado no município do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações, o morador da zona rural, Sebastião Oliveira de Souza 35 anos, seria dono de uma propriedade e contratou alguns trabalhadores para uma diária em suas terras, para realizarem vários tipos de serviços no local.

Acontece que um dos trabalhadores não muito satisfeito, iniciou uma conversa, que avançou para uma discursão com Sebastião (patrão). Com os ânimos exaltados, o homem que não foi identificado, pegou um terçado e desferiu dois golpes na vítima, um acertou o braço esquerdo e o outro a cabeça. Após a ação, o criminoso fugiu, tomando rumo ignorado.

Após ser atingido, Sebastião pegou sua motocicleta e dirigiu até a Escola Rural Nova Vida, que fica localizada nas imediações de onde aconteceu o crime. Ao chegar no colégio, a vítima já estava bastante fraca, por ter pedido muito sangue durante o caminho.

Um dos alunos da instituição viu quando o homem caiu da moto, e chamou o professor, relatando que tinha um homem caído no chão. Rapidamente, o funcionário correu para tentar ajudar a vítima, e quando se aproximou, viu que além da queda, o homem tinha um corte profundo no braço com sangramento ativo e outro na cabeça.

Imediatamente, colocaram Sebastião Souza em um veículo que pertence a escola, em seguida ligaram para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deslocou com urgência uma viatura para atender a ocorrência.

O carro dirigido por terceiros que transportava a vítima, foi interceptado pela ambulância próximo a Fazenda Ipanema, já na BR-364.

Na ação, os paramédico realizaram os procedimentos de estabilização e mobilização do homem e em seguida encaminharam ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável, porém, pode agravar por conta dos ferimentos graves existentes.