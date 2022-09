Cortejo com caixão de rainha Elizabeth II chega à ao palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo

- Publicidade -

Depois de mais de seis horas de viagem pela Escócia, o cortejo da rainha Elizabeth II chegou a Holyroodhouse, palácio que foi fundado como um mosteiro em 1128. Na residência oficial da família real na Escócia, o corpo da rainha descansará na Sala do Trono.

O caixão deve permanecer em Holyroodhouse até a tarde da próxima segunda (12). Depois, ele seguirá para a Catedral de St. Giles, também em Edimburgo. O Rei Charles e outros membros da família real participarão de uma procissão e assistirão uma cerimônia na catedral.

Neste domingo (11), o caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II deixou o Castelo de Balmoral, onde ela morreu, e iniciou o traslado para Edimburgo pouco depois das 6h no horário de Brasília, percorrendo 280 km. A viagem durou por volta de 6 horas.

Depois do longo trajeto passando pelas cidades de Dundee e Aberdeen, o caixão chegou à capital escocesa por volta do meio-dia no horário de Brasília. No carro fúnebre, a princesa Anne, filha da rainha, acompanhou toda a viagem.

Em Edimburgo, as calçadas ao longo da rota foram protegidas com barreiras para que escoceses e visitantes pudessem ver a procissão passar pela Royal Mile, a rua mais famosa da capital escocesa, que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyroodhouse.

Homenagens continuam

O funeral da rainha Elizabeth II será dia 19 de setembro, confirmaram no sábado (10) o Palácio de Buckingham e o site oficial da Família Real.

“O Funeral de Estado de Sua Majestade a Rainha acontecerá na Abadia de Westminster na segunda-feira, 19 de setembro, às 11:00 horas [no horário de Londres, 7h no horário de Brasília]. Antes do Funeral de Estado, a Rainha repousará em Westminster Hall por quatro dias, para permitir que o público preste suas homenagens”, diz o comunicado.

Em Londres, o caixão será transportado em procissão do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster na próxima quarta-feira (14) para despedidas dos britânicos até o dia do funeral de Estado.

O primeiro funeral de Estado desde o do ex-primeiro-ministro Winston Churchill em 1965 receberá dezenas de líderes mundiais, incluindo o presidente dos EUA Joe Biden, e atrairá milhões de pessoas.

Veja como será o protocolo nos próximos dias:

12 de setembro – segunda-feira – O caixão com o corpo da rainha deve permanecer em Holyroodhouse até a tarde da próxima segunda . Depois, ele seguirá para a Catedral de St. Giles, também em Edimburgo. O Rei Charles e outros membros da Família Real participarão de uma procissão e assistirão uma cerimônia na catedral.

O caixão com o corpo da rainha deve permanecer . Depois, ele seguirá para a Catedral de St. Giles, também em Edimburgo. O Rei Charles e outros membros da Família Real participarão de uma procissão e assistirão uma cerimônia na catedral. 13 de setembro – terça-feira – O caixão com o corpo de Elizabeth II segue de avião para o aeroporto de RAF Northolt, em Londres, na Inglaterra . O caixão da rainha será então transportado para o Palácio de Buckingham, por estrada.

O caixão com o corpo de Elizabeth II . O caixão da rainha será então transportado para o Palácio de Buckingham, por estrada. 14 de setembro – quarta-feira – Pela tarde, o caixão será transportado em uma carruagem do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha repousará até a manhã do dia do funeral. Durante esse período, o público também terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para prestar suas homenagens à rainha .

Pela tarde, o caixão será transportado em uma carruagem do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha repousará até a manhã do dia do funeral. Durante esse período, . 19 de setembro – segunda-feira – Finalmente, o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o Funeral de Estado.

Fonte: G1