Corrida ao Senado pelo Acre muda em nova pesquisa da Imege

A segunda pesquisa do Instituto IMEGE revela a tendência de mudança na preferência dos eleitores na disputa pelo Senado. Ney Amorim (Podemos), que vinha em recuperação assumiu a primeira posição na disputa, de acordo com a pesquisa, soma agora 24%, contra 21% de Alan Rick (União Brasil). A disputa encaminha para um resultado não esperado no início da campanha (veja gráfico comparativo).

Na primeira pesquisa realizada na semana passada e diferença era de três pontos percentuais. Ney subiu cinco pontos em cinco dias (veja gráfico).

Os demais candidatos ao senado aparecem assim: Márcia Bittar (PL) 11%, Dr. Jenilson (PSB) 10%, Nazareth Araújo (PT), 7%, Wanda Milani (PROS) 5%, Dimas Sandas (Agir) 1%. Eleitores que não sabem somam 15% e os que declaram que vão votar branco, ou nulo, totalizam 6%.

O Instituto IMEGE pesquisou 800 pessoas de 16 municípios do Acre, entre os dias 22 e 26 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. As consultas foram feitas presencialmente. A pesquisa está registrada no TRE/AC com o número AC-01531/2022.