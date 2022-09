Corinthians x Inter: final tem 33 mil ingressos vendidos e caminha para recorde do futebol feminino

- Publicidade -

A campanha “Invasão por Elas” caminha para estabelecer um novo recorde de público do futebol feminino em jogos entre clubes no Brasil.

A nova parcial para a grande final do Brasileiro Feminino entre Corinthians e Internacional, divulgada nesta terça-feira, já tem 33 mil ingressos vendidos.

O número a ser batido é do primeiro jogo da decisão, quando 36.330 pessoas acompanharam o empate por 1 a 1 no Beira-Rio. Com o resultado, quem vencer no tempo normal será campeão. Em caso de nova igualdade, a definição vai para os pênaltis.

A marca anterior pertencia ao Corinthians: 30.077 na Neo Química Arena, na final do Paulistão 2021 contra o São Paulo.

As entradas para a final estão à venda pelo site de ingressos do Corinthians. Os valores vão de R$ 20 a R$ 60 para o público geral. Sócios-torcedores têm desconto. Veja tabela abaixo:

O recorde, se batido, será válido para partida entre clubes no país.

O maior público da história do futebol feminino no país foi entre Brasil e Suécia, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Mais de 70 mil torcedores acompanharam a partida no Maracanã.