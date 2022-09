Corinthians terá dupla de zaga inédita na temporada contra o Atlético-GO

- Publicidade -

O Corinthians terá uma dupla de zaga, que ainda não atuou junta nesta temporada na partida diante do Atlético-GO, às 19h da próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Sem Balbuena, que está na Espanha com a seleção do Paraguai para um amistoso contra o Marrocos, e também sem poder contar com Raul Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Vítor Pereira deve levar a campo um time com Bruno Méndez e Gil na defesa.

Desde que retornou ao Timão após um empréstimo ao Internacional, o zagueiro uruguaio entrou em campo em 15 partidas,10 delas como titular. Destes jogos, 4 foram como lateral-direito, e 6 como zagueiro, formando dupla com Balbuena (4 jogos) e Raul (2 jogos).

Gil e Bruno Méndez, porém, já fizeram jogos juntos no Corinthians nos anos de 2019 e 2020.

Um possível Corinthians tem Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Corinthians é o 5ª colocado no Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, 1 ponto atrás do Flamengo, que fecha o G-4.

A distância para o líder Palmeiras é de 13 pontos.

O clube divide atenções com a final da Copa do Brasil. Os jogos contra o Flamengo serão nos dias 12 e 19 de outubro