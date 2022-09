Corinthians, Flamengo e São Paulo têm jogos decisivos antes de finais em copas

- Publicidade -

Percurso dos clubes brasileiros incluem jogos pelo Campeonato Brasileiro; clube carioca tem duas finais

Os torcedores de Corinthians, Flamengo e São Paulo ficaram felizes com a classificação de seus times para finais das copas. O Corinthians garantiu uma vaga na final da Copa do Brasil após derrotar o Fluminense por 3 a 0 em partida de volta, e fechar o agregado em 5 a 2. A final contra o Flamengo acontece nos dias 12 e 19 de outubro. O time carioca enfrenta o Athletico-PR pela final da Libertadores, que acontece no dia 29/10.

O São Paulo, no primeiro dia do mês de outubro, o time entra em campo contra o Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana. Até lá, a equipe luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Confira as agendas dos clubes até as decisões finais.

Agenda do Corinthians até a final da Copa do Brasil

18/09: América-MG X Corinthians (Estádio Raimundo Sampaio) – 18h

28/09: Corinthians X Atlético-GO (Neo Química Arena) – 19h

01/10: Corinthians X Cuiabá (Neo Química Arena) – 21h

04/10: Juventude X Corinthians (Estádio Alfredo Jaconi) – 21h30

08/10: Corinthians X Athletico-PR (Neo Química Arena) – 21h

Agenda do Flamengo antes da final da Copa do Brasil

18/09: Flamengo X Fluminense (Estádio Maracanã) – 16h

28/09: Fortaleza X Flamengo (Arena Castelão) – 19h

01/10: Flamengo X Bragantino (Estádio Maracanã) – 19h

05/10: Flamengo X Internacional (Estádio Maracanã) – 21h30

08/10: Cuiabá X Flamengo (Arena Pantanal) – 19h

15/10: Flamengo X Atlético-MG (Estádio Maracanã) – 20h30

23/10: América-MG X Flamengo (Estádio Raimundo Sampaio) – A confirmar

26/10: Flamengo X Santos (Estádio Marcanã) – A confirmar

Agenda do São Paulo antes da final da Copa Sul-Americana

18/09: Ceará SC X São Paulo (Arena Castelão) – 16h

25/09: São Paulo X Avaí (Estádio Morumbi)- 20h

R7