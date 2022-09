Corinthians deve lançar terceira camisa em outubro, antes das finais da Copa do Brasil

- Publicidade -

O Corinthians lançará o seu terceiro uniforme de 2022 antes das finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, que estão marcadas para os dias 12 e 19 de outubro.

A peça, que traz referências e homenagens à conquista do Mundial de Clubes da Fifa de 2012, será usada pela primeira vez num dos jogos que o Timão fará em casa no período. O tendência é de que a estreia aconteça contra o Athletico-PR, no dia 8.

Corinthians e Nike, fornecedora de material esportivo do clube, têm por costume não confirmar a veracidade de peças em vazamentos, mas algumas imagens já ganharam a internet nos últimos meses. A provável camisa é da cor creme e conta com caracteres do alfabeto japonês.

O Corinthians lançou em abril sua camisa número 1, branca, que faz homenagem ao título da Libertadores de 2012. Em maio, o clube apresentou a número 2, preta, que também seguiu a série de homenagens às conquistas de dez anos atrás.