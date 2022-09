Corinthians dá folga longa ao elenco em pausa no Brasileirão e espera recuperar Maycon

- Publicidade -

O técnico Vítor Pereira, definiu a programação semanal do Corinthians na última segunda-feira (19).

Os jogadores ganharam três dias de folga, por conta da pausa no Campeonato Brasileiro causada pela Data Fifa. O Timão só volta a campo dia 28, contra o Atlético-GO.

Por conta da maratona de jogos e viagens, há o entendimento da comissão e da diretoria sobre a necessidade de um descanso mental e físico para os atletas.

Apenas os atletas que estão sob os cuidados do departamento médico, ou em transição para o campo, como os casos dos jogadores Rafael Ramos, Júnior Moraes e Maycon, que estão se recuperando no CT Joaquim Grava.

Após a derrota 1 a 0 para o América-MG no Independência, no domingo (18), em Belo Horizonte, Vítor Pereira disse que usará os dias de treinamento para subir o nível do Timão, que fará as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo nos dias 12 e 19 do mês de outubro.

“Primeiro vamos descansar e depois trabalhar em cima dos comportamentos que temos que melhorar”, afirmou.

Neste processo, está a recuperação do volante Maycon, fora do time desde 05 de agosto, por conta de uma fratura no segundo dedo do pé esquerdo, o jogador já começou a ir a campo. A comissão espera poder contar com o jogador nas decisões da Copa do Brasil.

Maycon, pelo o que tenho visto, começou a correr e bater na bola, está no campo, vamos ver esses dias para tentar melhorar a condição física dele. Espero poder contar com ele (nas finais).

Com 44 pontos, o Corinthians é o quinto colocado no Brasileirão, mas já está a 13 de distância do primeiro colocado, o Palmeiras.