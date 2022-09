Copa do Mundo: Seleção sul-americana corre risco de ficar fora do Mundial; Chile pode ganhar vaga

- Publicidade -

A Copa do Mundo no Qatar é de grande expectativa de muito torcedor, especialmente, para o brasileiro, uma vez que a Seleção de Tite tem grandes jogadores vivendo grande fase em seus times na Europa e chega à competição como uma das favoritas.

Enquanto o Brasil se prepara para mais um Mundial, o Equador, país vizinho, pode ficar fora da competição. Isso porque, segundo publica o jornal Daily Mail, a Seleção Sul-Americana pode ficar de fora da competição em meio a suposta confissão do jogador Byron Castillo, que admite ter usado passaporte falso e ter nascido na Colômbia. O caso agora está sendo analisado pela FIFA, e o Chile pode se aproveitar disso para ir ao Mundial.

O Chile já havia denunciado o jogador do Equador antes mesmo da bomba sair na mídia. A entidade, no entanto, acabou encerrando o processo, mas os chilenos, de olho na Copa, recorreram e o Comitê da FIFA irá julgar o caso no próximo dia 15. O jogador, do Equador, foi chamado para depor na audiência.

Segundo a fonte, a suposta confissão de Castillo aconteceu diante da Federação do Equador, ainda em 2018. Naquele momento, e entidade estava de olho em toda a situação e teria um documento que confirmava que o jogador era, de fato, colombiano. No entanto, a FEF fez vista grossa sobre Castillo.