Copa do Brasil: Flamengo elimina o São Paulo e vai à final

Agora, o time de Dorival Júnior aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira (15/9), para saber quem enfrentará na grande final da competição nacional.

Mesmo com a boa vantagem obtida após a vitória por 3 x 1 em São Paulo, o Flamengo entrou em campo com o que tem de melhor. Os dois times fizeram um começo de jogo equilibrado, com poucas chances de gols e de muita marcação no meio de campo.

Mas quando chegou, o Flamengo marcou. Aos 37 minutos, após boa trama de Pedro e Everton Ribeiro, Arrascaeta saiu livre para tocar na saída de Jandrei e abrir o placar. No lance seguinte, o Rubro-negro quase ampliou, mas a cavadinha de cobertura de Gabigol parou em Jandrei.

Mais uma final

O São Paulo voltou melhor no segundo tempo. Com 4 x 1 no placar agregado, o Tricolor saiu mais para o jogo e chegou a acertar a trave de Santos logo no início da etapa final, com Luciano. Retraído, o Flamengo saía na boa para tentar matar de vez o duelo.

O Rubro-negro equilibrou novamente as ações da partida e teve boas chances de marcar antes dos 20 minutos, com Everton Ribeiro e em escanteio, com Léo Pereira chutando por cima do gol de Jandrei. O jogo seguiu com o São Paulo buscando o empate, mas o Flamengo segurou a vitória até o final da partida.

Fim de jogo e o Flamengo se garante em mais uma final na temporada. No dia 29 de outubro, enfrenta o Athletico-PR na decisão da Libertadores, em Guayaquil-EQU. No domingo (18/9), tem clássico com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.