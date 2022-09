COPA DO BRASIL: Corinthians e Fluminense decidem segunda vaga da final com Flamengo à espera

- Publicidade -

Fluminense e Corinthians se enfrentam, a partir das 19h (horário de Manaus) desta quinta-feira (15), em busca da vaga para a final da Copa do Brasil. Após empate por 2 as 2 na ida no Maracanã, quem vencer na Neo Química Arena por qualquer placar avança para a decisão.

Quem se classificar em Itaquera enfrenta o Flamengo na grande decisão, que está programada para ser disputada nos dias 12 e 19 de outubro. O Rubro-Negro garantiu vaga nesta quarta-feira (14), no Maracanã, após vencer o São Paulo novamente, desta vez por 1 a 0, com gol do uruguaio De Arrascaeta.

Tudo igual

Jogando em casa, o Timão chega ao confronto com uma pequena vantagem, pois terá o apoio de seu torcedor nesta partida decisiva. Como o jogo de ida, há três semanas, terminou empatado, uma nova igualdade no marcador, agora na Neo Química Arena, levará a decisão para os pênaltis.

Caso isso se confirme, a disputa debaixo das traves será de gigantes: Cássio contra Fábio.

De um lado, o goleiro do Fluminense é o maior pegador de penalidades em atividade no futebol brasileiro. Em 17 anos de carreira, o atleta defendeu 35 cobranças. Do outro, Cássio está a três cobranças de se tornar o atleta que mais buscou pênaltis pelo Timão, ultrapassando Ronaldo Giovanelli.

Para tentar alcançar a classificação no tempo normal, o Corinthians deve mandar a campo o que tem de melhor: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Considerando os desfalques no meio-campo (André está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Nonato foi vendido), o Fluminense pode entrar em campo com a seguinte formação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Felipe Melo (Wellington), Yago (Martinelli) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.