Copa do Brasil: Corinthians bate o Fluminense por 3 a 0 e enfrenta o Flamengo na final da competição

O Corinthians está na final da Copa do Brasil. O Timão vai em busca de seu quarto título na competição após bater o Fluminense por 3 a 0 com gols de Renato Augusto e Giuliano – e Felipe Melo, contra – na noite desta quinta-feira (15), na Neo Química Arena, diante de 45.558 torcedores. A decisão será contra o Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro. O campeão embolsa R$ 60 milhões.

Após o sofrido 2 a 2 na partida de ida, em 24 de agosto, no Maracanã, o Corinthians começou o duelo mais ligado e, antes do segundo minuto, Renato Augusto já arriscava chute de longe. Arias respondeu de cabeça para o Flu.

Róger Guedes finalizou duas vezes em sequência e, assim, os paulistas tentavam fazer valer o “fator casa”. O Flu buscou não se intimidar, mas viu Renato Augusto chutar colocado e obrigar Fábio a realizar difícil defesa de mão trocada.

Os cariocas fizeram Cássio se esticar todo em batida de Matheus Martins e o confronto ficou ainda mais aberto após passe de calcanhar de Ganso, o que animou o Flu.

Ânimo que logo virou frustração: aos 35 minutos, Róger Guedes ajeitou para Renato Augusto que, de fora da área, mandou no canto direito de Fábio: 1 a 0 Corinthians.

Desfecho

Nathan entrou no Fluminense e acertou belo passe logo no início do segundo tempo: quase gol em chute cruzado de Caio Paulista. Os jogadores passaram a sofrer para manter a estabilidade no gramado escorregadio.

Não por acaso foi de bola parada que o Flu deu esperança ao seu torcedor: Jhon Airas acertou bola no travessão de Cássio. O Timão voltou a assustar em tentativa de Yuri Alberto.

O técnico Fernando Diniz fez várias alterações, mas o que o Flu viu foi mais gols corintianos: Giuliano, aos 35, e o ex-palmeirense Felipe Melo, contra, aos 48. Apito final, festa corintiana.

Agenda

As equipes voltam a focar o Campeonato Brasileiro, que entrará na 27ª rodada. O Timão visita o América-MG no domingo (18), às 18h, no Estádio Independência, enquanto o Flu reencontra o rival Flamengo um pouco antes, às 16h, em mesmo dia, no Maracanã.

