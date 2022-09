“Consegui trabalhando”, diz Maria Lina sobre suposta doação de Whindersson Nunes

- Publicidade -

Maria Lina se indignou com uma de suas seguidoras na manhã deste sábado (17/9). A influencer usou as redes sociais para mostrar dois pares de tênis que teria comprado e compartilhou com os fãs a felicidade pela conquista. Uma internauta, entretanto, sugeriu que as peças tinham sido doadas pelo ex da jovem, Whindersson Nunes.

Isso porque o ator e comediante comprou mais de R$ 60 mil em tênis da linha Michael Jordan, para presentear os fãs que estiverem no show Lil Whind, sua versão rapper, no Festival Girassol, em Teresina (PI). A apresentação acontece neste domingo (18/9). “Acho que ela foi felizarda de ganhar dele”, comentou a seguidora.

A insinuação desagradou Maria Lina, que rebateu: “Gente, é insuportável que tudo vocês conseguem meter meu nome relacionado ao de alguém. Até dois tênis que eu simplesmente queria muito e consegui trabalhando vocês metem homem no meio. Sério. Muito insuportável”, disparou.

Metrópoles