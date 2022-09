Conmebol divulga valores dos ingressos da grande final da Libertadores

- Publicidade -

Nesta sexta-feira (23/9), a Conmebol divulgou os valores e horários da abertura da vendas dos ingressos para a grande final da Libertadores. A vende terá inicio nesta sexta às 17h e os valores variam de 142 a 245 dólares.

🏟🎫 Venda de ingressos para a final da CONMEBOL #Libertadores 2022! 🇧🇷🏆 Bilhetes disponíveis a partir de hoje para @Flamengo 🆚 @AthleticoPR, dia 29/10, no Estádio Monumental, em Guayaquil. 🔜 Começa às 17h (de Brasília)!

Vale destacar que, como mostra a imagem divulgada pela Conmebol, as arquibancadas localizadas atrás dos gols serão destinadas aos torcedores de Athletico-PR (Geral Norte) e Flamengo (Geral Sul), enquanto as arquibancadas centrais, com valor mais elevado, são para o público geral.

Além disso, os valores da final da edição atual estão mais baratos que a final de 2021, disputada no Estádio Centenário de Montevidéu, entre Palmeiras e Flamengo, onde o ingresso mais barato custou 200 dólares (R$ 1.100).

A partida entre Flamengo x Athletico-PR está marcada para o dia 29 de outubro, às 17h, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

Metrópoles