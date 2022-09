Conheça os truques para pagar mais barato no Uber 

- Publicidade -

O cálculo envolvendo o custo de uma viagem em um aplicativo de carros ainda é difícil de ser entendido por parte dos solicitantes. Em geral, o valor também tem como ponto inicial a oferta e a demanda de veículos, somado às condições de transporte. Por exemplo, além da quantidade de motoristas, o clima, trânsito e horário influenciam na redução ou aumento do preço.

Variação de preços

Apesar de compreender como ocorre essa variação dos preços, muitos estranham diferenças substanciais. Às vezes a alteração costuma ser de 50%, dificultando o planejamento das viagens necessárias da semana. No entanto, em outros países as pessoas costumam usar truques que prometem a visualização de valores ainda menores, resultando em uma economia considerável.

Programando o trajeto

O influenciador León Ramírez, que produz vídeos para o TikTok, mostrou uma dica que ajuda a economizar nas corridas da Uber. O segredo está ligado à programação da viagem, pelo menos 30 minutos antes de realizar a solicitação de um carro. Isso ajuda o sistema a fazer uma busca melhor na região, identificando automóveis que estão mais próximos do ponto de partida.

Abra o aplicativo e clique no ícone de carro com relógio, preenchendo o horário que deseja realizar a viagem. Além de promover uma procura mais precisa, evita a cobrança de taxas ligadas à corridas instantâneas.

Tenha mais praticidade

Além de reduzir as despesas com transporte, essa dica prioriza a rapidez e segurança na hora de recepcionar o veículo. Você vai saber o melhor horário para esperar o profissional, enquanto organiza sua rotina. Essas ferramentas presentes no app não são tão conhecidas e auxiliam no dia a dia de quem usa frequentemente os serviços da companhia, à procura de conforto. Portanto, se a sua corrida está saindo cara demais, faça um acompanhamento pelo histórico, verificando a diferença de definir o roteiro com antecedência.

Fonte: Edital Concursos Brasil