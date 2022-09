Conheça os pontos de vacinação contra COVID-19 disponíveis em Rio Branco nesta quarta-feira (14)

Continua nesta quarta-feira, 14, a vacinação contra a covid-19, em Rio Branco.

Agora, jovens com 18 anos ou mais já podem tomar a quarta dose, o que, antes, só ocorria para aqueles com 30 anos ou mais.

Quem busca se imunizar contra a covid-19 pode fazê-lo procurando um dos 10 pontos de vacinação distribuídos em todas as regionais.

Para se imunizar, basta ir até um dos locais indicados munido de documento oficial com foto e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de observar o intervalo entre as doses, que é de quatro meses ou mais para a dose de reforço e de dois meses ou mais entre a primeira e segunda dose, no caso do imunizante Pfizer.

A vacina também está disponível para crianças de 3 a 11 anos, os menores de idade precisam estar acompanhados de um dos pais ou responsável, portando todos os documentos pessoais, carteira de vacina e cartão do SUS ou CPF da criança.

Desde o dia 29 de junho, a Urap Maria Barroso, na Sobral, voltou a ser referência em atendimento de pacientes com Covid-19 e Síndromes Respiratórias.

Primeira e segunda dose (+ de 2 meses) – Dose de reforço (+ de 4 meses) Urap Eduardo Assmar

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Hidalgo de Lima

Urap Ary Rodrigues

Urap Bacurau

Urap Cláudia Vitorino

Policlinica Barral y Barral

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles Quem precisar tomar a segunda dose do imunizante coronavac pode pode fazer o agendamento na Vigilância Epidemiológica, por meio do telefone (68) 3227-3165. Imunização contra a gripe Desde o dia 25 de junho, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de vida, enquanto durarem os estoques da vacina Influenza. Na capital acreana, a imunização geral começou dia 27 de junho, logo, a vacina contra a gripe está disponível em todas as UBS, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo da mobilização é prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e impedir possível pressão sobre o sistema de saúde e óbitos. Anteriormente, a vacinação estava disponível apenas para as pessoas que pertencem ao público-alvo da campanha, entre crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas e idosos.