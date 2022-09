Conheça os nomes cotados para apresentar o novo “Linha direta”

- Publicidade -

Na última sexta-feira, dia 02, a colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, revelou os planos da TV Globo em voltar, em 2023, com o programa “Linha Direta”. A retomada estaria sendo planejada em sigilo sob os comandos de Mariano Boni. O diretor de núcleo vem conquistando cada vez mais força no canal e tem sido muito elogiado internamente e pelo mercado.

Por aqui, antecipei para vocês que a emissora carioca pretende encomendar uma pesquisa para definir quem deve ser o novo apresentador da atração. O nome de Roberto Cabrini é o favorito para a alta cúpula, mas outras questões podem interferir na decisão.

Roberto Kovalick e Reinaldo Gottino também foram citados em reunião.

Kovalick acaba de completar três anos no comando do “Hora 1” e estaria sentindo o “peso” da rotina de um jornal exibido na madrugada. Bem avaliado, o jornalista está na fila para um novo projeto no canal e assumir o novo “Linha Direta” seria uma espécie de promoção.

De outro lado, há quem acredite na forte aceitação popular do jornalista Reinaldo Gottino. Nos últimos anos, Gottino deu bastante trabalho para a emissora platinada com o seu “Balanço Geral” no quesito audiência.

Fato é que Roberto Cabrini é quase unânime entre os “conselheiros” para a retomada desse projeto. Inclusive, o nome dele já havia sido ventilado para o “Linha Direta” em outra ocasião. A avaliação é que o jornalista além da credibilidade também imprime o tom ideal do programa investigativo que deverá ocupar a linha de shows no horário nobre do canal.

Cabrini, atualmente, está na Record TV e se tornou uma espécie de medalhão da emissora. No último domingo, por exemplo, foi responsável pelo pico de audiência do “Domingo Espetacular” com 11,3 pontos no IBOPE.

Em uma enquete feita no meu Instagram, sem critérios científicos, o resultado também apontou Cabrini como o preferido do público. O jornalista investigativo liderou com 77% dos votos, seguido por Kovalick (13%) e Gottino (9%).

Fonte/ Portal Itatiaia