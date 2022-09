Conheça os bilionários mais jovens do Brasil, segundo a revista Forbes

- Publicidade -

A revista Forbes apresenta nesta semana os 10 bilionários mais jovens do Brasil. Dos integrantes da lista, 3,4% têm menos de 40 anos e apenas quatro estão abaixo dos 35 anos.

Os bilionários são escolhidos com base nos mesmos padrões da lista produzida pela revista nos Estados Unidos, considerando a participação acionária das personalidades em empresas listadas nas bolsas de valores.

Entre os nomes listados pela Forbes alguns herdaram parte da sua fortuna e hoje são responsáveis por liderar os negócios da família. Entre eles está o diretor-presidente do Grupo Dasa e herdeiro da Amil, Pedro Godoy de Bueno, 31 anos, que tem um patrimônio estimado de R$ 5,3 bilhões pela Forbes.

O herdeiro da Amil ocupava o primeiro lugar entre os jovens mais ricos do Brasil no ano passado, com uma fortuna estimada de R$ 7 bilhões.

Neste ano, a primeira posição foi conquistada pelos fundadores da empresa de tecnologia e serviços de pagamento Brex Pedro Franceschi (foto em destaque), de 25 anos, e Henrique Dubugras, de 26 anos. Segundo a Forbes, a fortuna de cada um dos primeiros colocados é estimada em R$ 7,15 bilhões.

Confira a lista completa:

1. Pedro Franceschi

Fortuna: R$ 7,15 bilhões

Idade: 25 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: Brex

Posição na lista geral: 48ª

2. Henrique Dubugras

Fortuna: R$ 7,15 bilhões

Idade: 26 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Brex

Posição na lista geral: 48ª

3. Pedro De Godoy Bueno

Fortuna: R$ 5,3 bilhões

Idade: 31 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: Grupo Dasa

Posição na lista geral: 73ª

4. Camila Stefani Colpo

Fortuna: R$ 1 bilhão (o valor corresponde à fortuna conjunta de Camila e de seu irmão, Marino Stefani Colpo, de 39 anos)

Idade: 33 anos

Nascimento: Goiás

Origem do patrimônio: Boa Safra

Posição na lista geral: 284ª

5. Anne Werninghaus

Fortuna: R$ 4,4 bilhões

Idade: 36 anos

Nascimento: Santa Catarina

Origem do patrimônio: WEG

Posição na lista geral: 83ª

6. David Safra

Fortuna: R$ 38,9 bilhões (valor corresponde à fortuna conjunta de David e seus três irmãos, Jacob, Esther e Alberto)

Idade: 37 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Banco Safra

Posição na lista geral: 5ª

7. Franco Bittar Garcia

Fortuna: R$ 2,03 bilhões

Idade: 37 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Magazine Luiza

Posição na lista geral: 176ª

8. Carlos Nascimento Pedreira Filho

Fortuna: R$ 1,2 bilhões

Idade: 38 anos

Nascimento: Bahia

Origem do patrimônio: Grupo GPS

Posição na lista geral: 244ª

9. Cristina Helena Junqueira

Fortuna: R$ 2,5 bilhões

Idade: 38 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Nubank

Posição na lista geral: 138ª

10. Gilberto Schincariol Júnior

Fortuna: R$ 2,4 bilhões

Idade: 38 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Schincariol

Posição na lista geral: 144ª

Metrópoles