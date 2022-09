Conheça os 10 filmes mais assistidos da semana

- Publicidade -

Setembro está quase chegando ao fim, mas ainda há espaço para novidades na lista de filmes mais assistidos da semana.

À medida que novos longa metragens vão chegando ao cinema e aos serviços de streaming, o interesse do público vai moldando o ranking semanal que o Canaltech publica com os dados do JustWatch.

Apesar de a coroa de filme mais assistido da semana permanecer com Top Gun: Maverick mais uma vez, a lista traz duas novidades bastante interessantes.

A primeira delas é o novo filme de terror original do Prime Video, que apostou no remake de um filme europeu para atrair a atenção de seus assinantes. Deu certo e ele já figura por aqui, na semana de estreia.

Nos cinemas, o lançamento de A Órfã 2 fez muita gente correr para o streaming para relembrar ou assistir pela primeira vez a história cabulosa da garotinha adotada que virou a vida de uma família de cabeça para baixo.

Ficou curioso para saber quais são os filmes mais assistidos da semana. A seguir a gente traz a lista completa para você.

10. O Homem do Norte

Um dos filmes mais aguardados de 2022, O Homem do Norte parece estar perdendo força entre o público e se prepara para se despedir da lista de filmes mais assistidos da semana.

Bastante aguardado pelos fãs de filmes vikings, o longa metragem também encantou quem gosta de uma boa história de vingança e morte.

Tudo isso embalado por um tom épico, enredo potente e trilha sonora avassaladora, características que renderam bastante comentários positivos tanto da crítica especializada quanto do público.

O Homem do Norte está no catálogo do Now, além de poder ser alugado ou comprado na Apple TV, Play Store e Amazon.

9. Pinóquio

O novo live action da Disney segue encantando e chamando a atenção de muita gente. Apelando para a nostalgia de quem tem mais de 30 anos, Pinóquio usa uma nova roupagem para contar a história do boneco de madeira que ganha vida à um novo público.

Aqui, o filme mistura atuações reais com muitos efeitos visuais, entregando um deslumbre visual de encher os olhos do espectador. A história é essencialmente a mesma do desenho clássico da Disney, capaz de tocar o coração de muita gente e surpreender com atuações estelares, como a de Tom Hanks.

Pinóquio pode ser assistido no catálogo do Disney+.

8. Boa Noite, Mamãe

Muita gente não tem a menor ideia, mas Boa Noite, Mamãe é o remake de um filme austríaco homônimo que chamou a atenção de Hollywood como tantos outros. Mas o que tem despertado a curiosidade do público de verdade é a trama esquisita e a atuação de Naomi Watts como uma mãe que acabou de passar por uma cirurgia de reconstrução de face.

Por isso, ela recebe a visita de seus filhos gêmeos pequenos com a cabeça envolta em bandagens, o que acaba despertando a curiosidade das crianças. Como se não fossem elementos suficientes para a gente ficar bastante apreensivo, os meninos logo percebem que a mulher pode não ser sua mãe de verdade.

Afinal, o que aconteceu de verdade? Só assistindo Boa Noite, Mamãe no Amazon Prime Video para descobrir.

7. Elvis

Um dos nomes mais importantes da história da música finalmente recebeu uma homenagem à altura. Elvis conta a vida e trajetória de Elvis Presley, desde sua infância ao estrelato e derrocada, envolto em muita polêmica e controvérsias.

Apesar da carreira meteórica, ele sempre teve uma relação conturbada e tóxica com seu empresário. O longa metragem dá bastante enfoque a isso e como o astro foi do luxo ao lixo em poucos anos.

Elvis pode ser assistido na HBO Max e no Now, além de poder ser comprado ou alugado na Apple TV, Microsoft Store e Amazon.

6. Thor: Amor e Trovão

Não é lá o melhor filme da Marvel, mas leva o selo da produtora e faz parte do MCU. Por isso, Thor: Amor e Trovão é praticamente obrigatório para quem acompanha esse universo e precisa de sua dose semestral de filme de super-heróis.

A nova aventura do deus nóridco segue o mesmo tom de seu filme anterior, Thor: Ragnarok, e aposta mais na comédia escrachada do que em criar pontes e ligações com o restante do MCU. Talvez por isso o filme já esteja perdendo fôlego no ranking de mais assistidos.

Thor: Amor e Trovão é exclusivo dos assinantes do Disney+.

5. Licorice Pizza

Muito aclamado pela crítica e indicado a 3 Oscars em 2022, Licorice Pizza estreou recentemente nas plataformas digitais e streaming no Brasil e tem subido no interesse do público.

E essa preferência cada vez maior está atrelada não só ao diretor Paul Thomas Anderson, mas principalmente à forma como o filme conduz a história de amor entre Gary e Alana.

Com muita leveza, vemos a paixão florescer entre os dois, mas também vários outros sentimentos e complexidades que um relacionamento amoroso traz consigo, ainda mais quando ele tem 15 anos e ela, 25.

Licorice Pizza pode ser assitido no Amazon Prime Video e no Now, além de estar disponível para aluguel e compra na Apple TV, Play Store e Microsoft Store.

4. A Órfã

A estreia de A Órfã 2: A Origem nos cinemas não só despertou a curiosidade de muita gente para assistir ao primeiro filme, mas também quem já tinha visto e queria relembrar dessa história. O resultado é que o filme pipocou na lista de mais assistidos.

Lançado há quase 15 anos, o longa conta a história de um casal que perdeu seu bebê em um aborto e decide adotar uma garotinha chamada Esther.

Só que não demora muito para eventos estranhos começarem a acontecer na família, levando-os a acreditar que há algo de errado com a menina. Mas o quê exatamente?

A Órfã está disponível na HBO Max e Now, além de poder ser alugado ou comprado na Microsoft Store, Apple TV, Play Store e Amazon.

3. O Telefone Preto

Uma das principais apostas do gênero de terror em 2022, O Telefone Preto surgiu por aqui na semana passada e ganhou ainda mais tração agora.

E não é para menos. O filme conta uma história intrigante: um adolescente é sequestrado e encarcerado em uma sala praticamente vazia, não fosse um telefone antigo e todo lascado preso à parede. Logo o aparelho começa a tocar e o rapaz começa a receber dicas de como sobreviver e escapar das mãos do criminoso mascarado que o pegou.

Com uma tensão crescente, O Telefone Preto promete prender muita gente do começo ao fim. O filme está no catálogo do Now e disponível para aluguel na Apple TV, Play Store e Amazon.

2. Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

A Marvel deu início à moda do multiverso nos cinemas e a famosa produtora A24 resolveu embarcar nesta onda com Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo.

Mas, diferente dos filmes de super-heróis, aqui acompanhamos a história de uma mulher ordinária que de repente se vê com uma responsabilidade inimaginável em suas mãos: o destino de todos os universos.

Apesar dessa aventura inesperada e de inicialmente surtar com tudo que precisa fazer, ela acaba descobrindo que o mais importante nessa vida é justamente o que há de mais simples.

Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo pode ser comprado ou alugado na Play Store, Amazon e Apple TV.

1. Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick segue dando rasante e mais uma vez é o filme mais assistido da semana. E o mais interessante disso tudo é que o filme que já se tornou uma das maiores bilheterias de todos os tempos ainda não tem previsão para chegar ao streaming.

Apesar disso, o longa metragem com Tom Cruise vem sendo bastante procurado por gente disposta a comprar e alugá-lo. É um sucesso que pode ser explicado pela ótima história que o filme conta, encantando antigos e novos fãs, sendo muito mais do que apenas um “filme com aviões”.

Top Gun: Maverick está disponível no catálogo do Now e pode ser comprado ou alugado na Microsoft Store, Apple TV, Play Store e Amazon.