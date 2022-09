Conheça o Museu do IML: o bizarro ‘Museu de Ciências Forenses’ localizado dentro do Instituto Médico Legal (IML) do Paraná

- Publicidade -

Com dezenas de histórias bizarras, e relacionadas aos crimes no estado, o Museu de Ciências Forenses , localizado dentro do Instituto Médico Legal (IML) em Curitiba, Paraná – PR, ainda não é conhecido por grande parte da população da cidade.

Entre as histórias curiosas do local está a do serial killer conhecido como “Paraibinha” (o 3⁰ da foto, da esquerda para a direita), que matou dezenas de vítimas com uma foice, e espreitava suas vítimas durante dias até o momento da morte. O criminoso, que teve seu corpo mumificado e exposto no museu, morreu ironicamente com golpes de foice, durante uma briga na região.