Confirmado: Gladson Cameli não participará do debate da TV Gazeta

Na manhã dessa quinta-feira, 29 de setembro, a coordenação da campanha do candidato Gladson Cameli, comunicou que o candidato a reeleição ao Governo do Estado do Acre, não irá comparecer ao debate da TV Gazeta, afiliada da Rede Record.

De acordo com a assessoria, o candidato alega nítida hostilidade, alto nivél de agressividade demonstrado pelos oponentes, e o baixo nível de educação nas abordagens.

O Governador considera desnecessária a perda de tempo com os ataques, que segundo ele, em nada apresentam aos eleitores, uma proposta eficiente e responsável para a construção de um Acre melhor.

“Desde o início, temos feito uma campanha de respeito às famílias acreanas, mostrando o que fizemos no governo, e as nossas propostas para melhorar a vida das pessoas”, declarou Gladson, que estará pessoalmente com a população, apresentando propostas e ouvindo os eleitores.

O candidato agradece a TV Gazeta pela portunidade, e reafirma a confiança nos quem tem acompanhado o seu trabalho a frente do Governo do Acre, certo de que os eleitores farão sua escolha baseados em fatos, e não em falácias, no trabalho já desempenhado, e nas propostas apresentadas para a busca das melhorias e desenvolvimento dos quais o estado do Acre tanto precisa.

Gladson aproveitou para lembrar a todos que nesse ano, a votação no Acre aconte das 6h da manhã as 3h da tarde.