Confira tudo: modelo acreana é confirmada em reality show nacional

A modelo acreana Andressa Cristiny, de 25 anos, formada em Ciências Contábeis e moradora do bairro Bosque é nome confirmado no reality show nacional House In Paradise @houseinparadiserealityshow.

O reality terá 20 misses e modelos de todas as partes do Brasil confinadas na Casa de Caras, em Maragogi – AL. Elas competirão em diversas dinâmicas pelo prêmio de R$ 15 mil reais e mais contrato.

O acreano Celso Missologo é seu mentor e responsável pela conquista da vaga do Acre

no reality e estará à frente da preparação de Andressa rumo a Maragogi no final de outubro.

Celso conversou com a coluna Douglas Richer na tarde desta quarta-feira (28) e falou sobre os preparativos, confinamento e expectativas para o reality. “Estamos fazendo tudo o que é possível aulas de oratória, passarela, tratamentos estéticos, academia, etc. O reality começa início de novembro. No dia 26 de outubro ela embarca. Tem que chegar três dias antes para coletiva de imprensa e apresentação antes antes de confinar”, explicou Celso.

Questionado sobre a possibilidade da vitória da acreana, Celso acredita no desempenho da modelo. E já está na torcida: “Eu estou obviamente na torcida por minha pupila, ela é uma mulher que, além de bonita, é bem resolvida, decidida, e comunicativa. Acredito que fará um excelente trabalho”.

O reality terá duração de cerca de um mês e será transmitido pelo canal Paparazzi no YouTube, permitindo que todos acompanhem todas as etapas do confinamento. A apresentação fica por conta da poderosa Luana Motta.

