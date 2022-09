Confira quais você deve EVITAR: Aplicativos podem banir brasileiros do WhatsApp

Trouxemos uma lista com esses apps que, no geral, são softwares para efetuar mudanças dentro da plataforma original. Mas não é só isso. Eles também podem oferecer recursos extras que o mensageiro não dispõe. Veja a seguir.

Lista de aplicativos que podem te banir do WhatsApp

Abaixo, veja a lista de aplicativos que podem banir você para sempre do WhatsApp. Por questões de segurança, não instale nenhum deles no seu celular.

WhatsApp Plus;

GB WhatsApp;

Fouad WhatsApp;

OBWhatsApp;

Qualquer outro aplicativo de modificação do WhatsApp.

Em suma, todos esses ”programinhas” farão você ser banido do mensageiro para sempre, sem direito a recurso. Por isso, é melhor se manter atento. Mas, não aca por aí. Também há outros motivos que podem fazer isso com sua conta.

Outros motivos que podem fazer você perder sua conta do mensageiro

Isso mesmo! Caso você fique 120 dias sem usar seu mensageiro, sua conta será banida. Ou seja, passar 4 meses longe do app é o suficiente para ser banido. No entanto, a empresa notifica o usuário antes de cancelar a presença dele dentro do app. Ademais, todos os arquivos permanecerão armazenados para que o usuário solicite se for necessário.

Bloqueios seguidos

Se em 24 horas uma conta receber inúmeros bloqueios simultâneos, isto é, ao mesmo tempo, o WhatsApp pode banir de vez aquela pessoa. Caso isso aconteça, a empresa permite que o usuário bloqueado recorra.

Spam

O famoso ”Spam” também pode fazer você perder sua conta. Para quem não sabe, Spam é o nome dado por enviar a mesma mensagem para muitos contatos de uma única vez. Essa é uma das regras mais comuns que levam a ser, de fato, banido do WhatsApp.

Fake News

Espalhar fake News também é motivo para perder sua conta do mensageiro. A ação é feita a partir de constantes denúncias de outras pessoas.

Ofensas

Por fim, saiba que ofender outros usuários e utilizar palavras proibidas pela empresa também podem resultar no banimento definitivo da pessoa.

Pronatec