Confira: Passo a passo de como tirar o visto americano

Muitas pessoas hoje em dia sonham com viajar para fora do país. Por exemplo, um dos principais destinos que os brasileiros desejam são os Estados Unidos. No entanto, o que muitas pessoas podem acabando esquecendo é que antes de comprar as passagens de avião e agendar a tão sonhada viagem, é necessário, em primeiro lugar, tirar o visto americano. Isso acontece porque, sem ter esse documento, a pessoa não poderá desembarcar legalmente no país de destino, o que pode gerar muitas complicações.

Por conta disso, caso a pessoa queira viajar para visitar o solo americano, ela deve se organizar o quanto antes para conseguir a emissão deste documento. Neste sentido, na matéria de hoje você confere um passo a passo para entender melhor o processo de tirar o seu visto americano. Veja mais a seguir.

Visto americano: passo a passo

O primeiro passo para quem quer tirar o visto americano é preencher um formulário online. Este formulário atende pela sigla DS-160, e é possível ter acesso a ele pelo seguinte endereço: https://ceac.state.gov/genniv/. Vale lembrar que é necessário a pessoa preencha o formulário com as suas informações atualizadas e também em inglês.

Porém, é preciso prestar muita atenção na hora de preencher. Isso acontece porque caso se constate um erro, será preciso voltar todo o processo desde o início. Então, confira as informações e as atualize até a data de entrevista.

O próximo passo ocorre logo após terminar o seu cadastro. Assim sendo, ele diz respeito ao pagamento da taxa do visto americano. Muitas pessoas podem não saber, mas para ter um visto é necessário pagar uma taxa.

Atualmente, ela se encontra no valor de US$ 160. A conversão em reais pode variar conforme a data para quitar a quantia. Além disso, o pagamento pode ser feito via boleto ou via cartão de crédito. Mais detalhes sobre isso você acompanha aqui: https://ais.usvisa-info.com/pt-BR/niv/information/fee. É importante destacar que o pagamento pode demorar cerca de dois dias úteis para ser confirmado.

Ao fazer o agendamento para entrevista no consulado americano, antes da entrevista há uma etapa prévia: a coleta de impressões digitais e também de fotos, algo feito nos Centros de Atendimento ao Solicitante de Visto USA (CASV). Portanto, essa se trata de mais uma etapa no processo.

Próximas etapas do processo

O processo continua, sendo a próxima etapa a entrevista em si do solicitante ao visto americano. Ela pode acontecer em um dos consulados americanos espalhados pelo Brasil. No momento da entrevista, a pessoa deve portar o seu passaporte válido, além de ter a página de confirmação com o código de barras relativa ao formulário feito no primeiro passo.

Quem possui idade superior a 65 anos ou inferior a 16 não precisa passar por esse processo. No entanto, podem ser chamados caso o governo americano veja necessidade.

Por fim, a última etapa é o recebimento do visto americano, caso a pessoa consiga passar por todos os passos anteriores.

