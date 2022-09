Confira os locais onde a prefeitura de Rio Branco realizará vacinação antirrábica neste sábado (24)

- Publicidade -

Para quem precisa atualizar a imunização antirrábica do seu cão ou gato, a boa notícia é que a Prefeitura de Rio Branco realiza neste sábado, 24, a vacinação dos pets em três pontos da cidade, distribuídos nos bairros Tucumã e Rui Lino.

A vacinação será realizada das 8 às 16 horas, em animais acima de 3 meses de idade. A ação dá continuidade ao cronograma para imunização de cães e gatos contra a raiva.

No Tucumã, os pontos de vacinação estão instalados na Escola de Música e no Parque do Tucumã, próximo à rotatória da Universidade Federal do Acre.

Já no Rui Lino, o serviço será ofertado na Escola Infantil Teresina Kalume, no Rui Lino.