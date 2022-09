Confira onde assistir ao vivo e os horários dos jogos desta quinta-feira (22)

- Publicidade -

Rodada decisiva da Liga das Nações e jogo único do Brasileirão Série B são destaques do futebol nesta quinta-feira (22).

Sem chance de avançar para a próxima fase, a França enfrenta a Áustria para escapar do rebaixamento para a Liga B. A atual campeã da Copa do Mundo não venceu nenhuma partida no torneio. Foram dois empates e duas derrotas.

No mesmo grupo, a Croácia enfrenta a Dinamarca pela luta da vaga pra a semifinal. Caso os dinamarqueses some os três pontos, eles estarão classificados. A Croácia precisa vencer nessa e na próxima rodada para avançar.

No Brasil, o Vila Nova enfrenta o CRB em casa. O time goiano vem de duas vitórias e está fora da zona de rebaixamento. Um novo triunfo pode fazer a vantagem sobre o primeiro time na degola aumento. Já o CRB, vem de duas partidas sem vitória e ainda sonha com o acesso. Para isso, o clube que está na nona colocação precisa vencer a partida.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileiro Serie B

21h30 – Vila Nova x CRB – SporTV e Premiere

Liga das Nações

11h – Cazaquistão x Bielorrússia – ESPN 4 e Star+

– ESPN 4 e Star+ 13h – Letônia x Moldávia – SporTV 2

– SporTV 2 15h45 – França x Áustria – SporTV

– SporTV 15h45 – Bélgica x País de Gales – ESPN e Star+

– ESPN e Star+ 15h45 – Polônia x Holanda – SporTV 2

– SporTV 2 15h45 – Croácia x Dinamarca – SporTV 3

– SporTV 3 15h45 – Lituânia x Ilhas Faroé – Star+

