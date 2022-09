Confira o que os presidenciáveis falaram sobre a comemoração da independência 

- Publicidade -

Os candidatos à Presidência da República fizeram pronunciamentos em redes sociais e notas oficiais sobre a comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil. Nesta quarta-feira (7), as comemorações do Bicentenário da Independência acontecem em diversas capitais, após dois anos de suspensão pela pandemia de Covid-19.

Veja as declarações abaixo, em ordem alfabética.

Ciro Gomes (PDT)

O candidato pelo PDT, Ciro Gomes, fez um post em suas redes sociais com vídeo.

Ciro escreve o seguinte: “Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade – neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho.”

Em vídeo, Ciro discursa com o hino nacional ao fundo. A seguir, o que ele disse.

“O Brasil e os brasileiros merecíamos comemorar os 200 anos de nossa Independência vivendo dias bem melhores. Porém, mesmo com os dramas e ameaças que nos cercam, não podemos perder a fé e a esperança neste nosso país tão lindo. O Brasil é muito maior do que qualquer problema. E tem solução para qualquer tipo de dificuldade.

Acreditem, só há uma porta de saída para tudo isso, e essa porta de saída é a política. Se a má política foi, infelizmente, a porta de entrada para os atuais problemas, a boa política é a única e verdadeira porta de saída para nos livrarmos deles. Tenho uma mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho.

E o Brasil vai realizar plenamente o seu futuro de nação livre, justa e soberana. O de ser um país do tamanho da fé e do coração generoso do nosso povo. Feliz 7 de Setembro, minhas irmãs e meus irmãos! E que Deus nos abençoe para que nada, nem ninguém, sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade neste dia ou em qualquer outro momento da nossa história.”

Felipe D’Avila (Novo)

O candidato do partido Novo se manifestou por meio das redes sociais.

“Hoje, comemoramos 200 anos de Independência. Esta é uma data emblemática e que pertence a todos nós. Falar de Independência, aliás, é falar de liberdade. E o que queremos para nosso país é que cada cidadão possa exercer sua Liberdade com responsabilidade.

Isso só será possível com emprego e renda para todos; com um Estado que pese menos sobre os ombros do cidadão. Não esqueça: o poder está nas nossas mãos! Podemos escolher um Brasil livre de verdade! Ou podemos seguir reféns do populismo que nos prende e acorrenta.”

Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo em suas redes sociais com show de fogos na Torre de TV, em Brasília, iluminada nas cores da bandeira brasileira. Ao fundo, toca o hino da Independência do Brasil.

Bolsonaro escreve: “Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil!”

Além disso, em entrevista pela manhã à TV Brasil, Bolsonaro comentou o bicentenário da Independência.

“Mais que o Bicentenário. É a democracia, a liberdade de um povo. É só ver o que está acontecendo na América do Sul, e também em outros países. Mas, obviamente, é uma data marcante para nós. Eu lembro do sesquicentenário em 72, eu lá na longínqua Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápidos. Então, o povo brasileiro que hoje está indo às ruas para festejar 200 anos de Independência e uma eternidade de liberdade, o que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro. E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para nossas decisões.”

Lula (PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi às redes sociais para um pequeno pronunciamento em texto. Há ainda um vídeo que compila comícios do petista, com artistas cantando o hino nacional.

“200 anos de independência hoje. 7 de setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia. Bom dia.”

Simone Tebet (MDB)

A senadora Simone Tebet destacou um vídeo de sua faixa do horário eleitoral na terça-feira (6) para endereçar o Bicentenário da Independência. Ela segura uma bandeira do Brasil e diz o seguinte.

“Esta bandeira não tem partido. Esta bandeira não tem dono. Ela é de todos nós. O Brasil precisa de uma nova independência. Um projeto de futuro e esperança, com educação de qualidade e proteção do meio ambiente. Uma vida melhor para nossas crianças e jovens. Um novo Brasil, mais justo, respeitado no mundo todo. Com amor e coragem, a gente muda o Brasil de verdade.”

Mais tarde, nas redes sociais, a candidata publicou o seguinte texto.

“Às margens do rio Ipiranga, nascia um sonho de liberdade. De um novo Brasil, independente, de todos e para todos. 200 anos se passaram, e vemos que a independência ainda é um sonho a ser atingido. Um país, para ser independente, precisa garantir cidadania ao seu povo.

Comida na mesa, educação de qualidade, emprego, renda e lazer. Neste 7 de setembro, reafirmo nosso compromisso em reduzir as desigualdades, erradicar a miséria e acabar com a fome. Vida digna a todos! Com amor e coragem, vamos mudar o Brasil de verdade!”

Soraya Thronicke (União Brasil)

A senadora Soraya Thronicke se manifestou por meio da seguinte nota oficial.

“Hoje, eu estou vestida de amarelo, uma das cores da nossa bandeira. A cor significa prosperidade e riqueza — muito diferente do que a gente está vendo por aí; diferente do que a gente está vendo pelos quatro cantos do País, que é fome, desalento, desemprego, desespero. Pior do que o ódio, é o medo que estão tentando implantar em nós. Nada de medo! Vamos juntos, todos, porque o Brasil é nosso! As cores são nossas! A bandeira é nossa!”

