Confira: Marcus Buaiz comenta pela 1ª vez sobre separação de Wanessa

Foi para GQ Brasil que Marcus Buaiz comentou pela primeira vez sobre a separação de Wanessa. O assunto ganhou as manchetes da imprensa em todo Brasil após a coluna LeoDias noticiar com exclusividade e em detalhes sobre o imbróglio. Agora, quase cinco meses depois, o empresário de 43 anos afirma seguir solteiro e completamente focado no trabalho.

“Estou devagar, namorando de mim mesmo. Quero aproveitar esse tempo para construir uma nova história”, contou ele, pai de José Marcus (10) e João Francisco (8), frutos de seu relacionamento de 17 anos com Wanessa.

Um outro detalhe revelado na entrevista tem a ver com uma nova tatuagem (a oitava) bem simbólica. Buaiz desenhou uma fênix nas costas (pássaro mitológico que ressurge das próprias cinzas). Isto é, um recomeço pós-divórcio.