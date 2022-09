Confira as propostas de Mara e Zamora, candidatos ao Governo do Acre

- Publicidade -

Mara é uma Deputada Federal, eleita com mais de 40 mil votos nas eleições de 2018, e que destinou mais de R$ 195 milhões para o Acre. Agora concorre a uma vaga ao governo do Acre ao lado de seu vice, Fernando Zamora, produtor e conhecedor da difícil realidade que o Estado tem enfrentado.

O plano de governo de Mara e Fernando contempla ações das áreas de Educação, Saúde, Segurança, Agronegócio e Agricultura Familiar, Construção Civil e Cidadania. Conheça um pouco mais das propostas.

EDUCAÇÃO

– Melhorar as condições de trabalho dos profissionais da Educação;

– Expandir o número de escolas de ensino integrado à Educação Profissional e Técnica;

– Ampliação e melhoria da Educação Especial.

SAÚDE

– Criação do Centro de Nefrologia da Regional Alto Acre;

– Implantação de laboratórios em todos os municípios do Estado;

– Fortalecer a rede básica de assistência à saúde junto às gestões municipais de saúde;

– Ampliar a capacidade da telemedicina e agendamentos online;

– Contratar médicos especialistas para as regionais.

SEGURANÇA

– Modernizar e integrar as ações das polícias militar, civil e penal;

– Retomar o policiamento comunitário;

– Criar o batalhão de Polícia Rural;

– Combater os crimes na fronteira;

– Combater a violência contra a mulher.

AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA FAMILIAR

– Linha de crédito associada ao planejamento sustentável da agropecuária;

– Priorizar investimentos em recuperação de ramais;

– Avançar com a regularização fundiária em parceria com Incra e Iteracre;

– Levar assistência técnica ao homem do campo.

CONSTRUÇÃO CIVIL

– Garantir a conclusão das obras inacabadas;

– Construção de conjuntos habitacionais em todo o Estado;

– Construção de viadutos na capital e pontes nos municípios.

CIDADANIA

– Instituir e reestruturar a Secretaria de Políticas para as Mulheres;

– Projeto Jovem: Empreender é meu negócio;

– Criação da Secretaria dos Povos Indígenas.

Outras propostas de Mara e Fernando são ainda:

– Instalar polos industriais, fábricas e indústrias;

– Reestruturar polos moveleiros;

– Investir na infraestrutura rural do Estado;

– Investir no turismo acreano;

– Fomentar a construção civil;

– Valorizar e capacitar o servidor público;

– Dentre outras.