Confira a programação da ExpoSena que começa nesta quinta e terá shows de artistas nacionais no final de semana

Começa nesta quinta-feira, 22, a feira agropecuária industrial e comercial de Sena Madureira, a ExpoSena. O evento ocorre na antiga pista do aeroporto da cidade, do dia 22 ao dia 25 de setembro, quando a cidade completa 118 anos.

A exposição, que terá seus portões abertos a partir das 18h, a partir desta quinta até o domingo, conta com rodeio, e apresentações de artistas locais, como o Bonde do Kambas, Nayara Vilela e banda e Trio Furacão.

Das apresentações de artistas nacionais, estão confirmados os shows da dupla de sertanejo universitário Ivan e Lucas, que acontecerá nesta sexta-feira, 23, e do cantor de brega Wanderley Andrade, no domingo, 25.

Os shows cantor gospel Mattos Nascimento e do Bonde do Forró, chegaram a ser suspensos pela justiça do Acre, após um pedido do Ministério Público do Acre (MPAC). Mas, a organização informou que com a ajuda de empresários locais que de dispuseram a pagar pelos shows, eles vão acontecer e continuar na programação.

As contratações dos artistas foram suspensas pelo órgão por conta dos altos valores orçamentários, que somariam em mais de R$ 700 mil. Segundo o Ministério Público, os valores das apresentações poderiam ser direcionados a áreas de maiores prioridades no município de Sena Madureira, como saúde, educação e saneamento. Entretanto, alguns empresários do ramo agropecuário manifestaram interesse em financiar os shows.

Confira a programação:

Quinta (22/09)

18h – Abertura dos portões

20h -Início do Rodeio

00h – Show local do Bonde do Kambas

1h – Término da exposição

Sexta (23/09)

18h – Abertura dos portões

20h – Show gospel de Mattos Nascimento

21h – Início do Rodeio

23h30 – Show da banda de sertanejo universitário Ivan e Lucas

1h30 – Show Nayara Vilela e banda

3h – Término da exposição

Sábado (24/09)

18h – Abertura dos portões

20h – Início do Rodeio

23h30 – Show Bonde do Forró

1h30 -Show Trio Furacão

4h – Término da exposição

Domingo (25/09)

18h – Abertura dos portões

20h – Início do Rodeio

2h – Término da exposição

