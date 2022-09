Confira a previsão do tempo para o Brasil nesta quarta-feira, 28 de setembro.

- Publicidade -

Uma frente fria avança pelo oceano, entre o litoral de São Paulo e do Rio De Janeiro. A passagem desta frente fria, e a circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera, ajudam a concentrar muita umidade sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais. Uma grande quantidade de nuvens se forma sobre essas áreas provocando chuva de forte intensidade em vários locais.

Outras nuvens carregadas também se formam sobre o Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

O frio de origem polar predomina sobre o Rio Grande do Sul mantendo a temperatura amena neste estado.

Previsão do tempo para 28/09/2022 – quarta-feira

A última quarta-feira de setembro é com alerta para temporais e chuva volumosa em parte do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil.

Na Região Sul, o alerta é para muita chuva sobre o interior do Paraná. Curitiba fica fria, mas não deve ter muita chuva ao longo do dia. Céu nublado e chuva leve no Vale do Itajaí.

Nas outras regiões de Santa Catarina, no norte e oeste do Rio Grande do Sul, o sol já aparece, mas ocorrem pancadas de chuva. Em Porto Alegre nas outras regiões do Rio Grande do Sul faz um pouco de frio nesta quarta-feira, mas o sol aparece ao longo do dia.

Para a Região Sudeste do Brasil, a previsão é de céu nublado e muita chuva em todo o estado de São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata Mineira e na maioria das áreas do estado do Rio de Janeiro.

No centro-oeste e leste de Minas Gerais, no Norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo também ocorrem pancadas de chuva, mas o sol aparece ao longo do dia e faz calor. Tempo firme e muito quente no Norte de Minas Gerais.

Na Região Centro-Oeste do Brasil, esta quarta-feira é com alerta para muita chuva no estado de Mato Grosso do Sul. Chove na maior parte do dia. No centro-sul de Goiás e na maioria das áreas de Mato Grosso, o sol aparece, mas também ocorrem pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite. A região nordeste de Mato Grosso, o centro-norte de Goiás e o Distrito Federal passam um dia com bastante sol e algumas nuvens, mas não há previsão de chuva.

Para quase toda a Região Nordeste do Brasil, a previsão para esta quarta-feira é de sol forte, calor intenso e baixa umidade no a. Pancadas de chuva passageiras ocorrem na faixa litorânea desde o sul da Bahia até a Paraíba, no norte do Ceará, do Piauí e do Maranhão.

Na Região Norte do Brasil, o tempo fica quente e com sol forte no Tocantins, no sudeste, leste e noroeste do Pará, no centro-oeste e norte do Amapá. Nas outras áreas no Norte, o sol aparece, faz calor e ocorrem pancadas de chuva com raios principalmente à tarde e à noite.

Alertas meteorológicos para 28/09/2022 – quarta-feira

Atenção para o risco de chuva forte nas capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Manaus, Boa Vista e Belém

Alerta especial: perigo de temporal e chuva volumosa, com maior potencial para transtornos para a população na faixa litorânea entre a Baixada Santista (SP) e a Costa Verde, no litoral sul do RJ

Alerta de temporais e/ou chuva frequente e volumosa no centro-norte do Paraná, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro, no Sul de Minas, na Zona da Mata Mineira, no Triângulo Mineiro, no sul do Espírito Santo, no sul de Goiás e no oeste/sudoeste de Mato Grosso.

Atenção para chuva moderada a forte com raios e fortes rajadas de vento no centro-oeste do Paraná, na região da Grande Belo Horizonte, no sul do Vale do Rio Doce, no Alto Paranaíba, no centro-sul capixaba (inclui Vitória), no sul de Goiás, no centro, sul e noroeste de Mato Grosso, no centro-sul e leste de Rondônia, no litoral do Pará, em Roraima e no noroeste do Amazonas

Atenção para chuva moderada no litoral da Bahia entre Ilhéus e o sul do Recôncavo e no litoral de Alagoas

Atenção para o ar seco, com umidade relativa do ar entre 21% e 30% no Tocantins, no centro, oeste e norte da Bahia, no centro, sul e leste do Maranhão, no Piauí (exceto norte do estado), no centro-sul do Ceará, no sertão da Paraíba e de Pernambuco.

Fonte/ Portal cenariomt.com