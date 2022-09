Confira a previsão de hoje (18/09) para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Planeje uma viagem com antecedência, curta momentos agradáveis em família e valorize as origens. Este será um ótimo momento para fortalecer as bases afetivas e fazer as pazes com o passado. Sentimentos profundos envolverão reencontros e despedidas. O domingo será de muitas emoções: você poderá ganhar um presente significativo ou mimar os filhos com surpresas gostosas e carinho.

Câncer (21/06 – 22/07) Com Lua em seu signo, foque no autocuidado e em sonhos. Emoções estarão à flor da pele: aproveite para expressar os sentimentos e necessidades pessoais. O domingo trará novidades atraentes e um olhar mais atento nas relações. Encontros e trocas de mensagens despertarão empatia; converse com amigos e encontre novas motivações. Aprofunde diálogos com a família e planeje mudanças.

Leão (23/07 – 22/08) O domingo será de trabalho. Foque em ganhar mais e administre as finanças com mais atenção. Contratos insatisfatórios poderão ser reformulados. Sonhos com uma viagem especial poderão se concretizar em breve. Aproveite esta fase para colocar a vida em ordem, eliminar pendências e acertar a documentação. O futuro parecerá mais atraente com inovações na carreira e um novo ambiente social.