Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste terça-feira, 20

A agenda é listada em ordem alfabética. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera do pleito, marcado para o dia 2.

David Hall (Agir)

De 15h00 até 16h00 – Assinatura da Carta-Compromisso da Associação dos Defensores Públicos do Acre-ADPACRE

De 19h00 até 20h00 – Live com o Jorge Braun no Programa Professor Profissão Perigo.

Gladson Cameli (PP)

8h30 – encontro com apoiadores na Vila Campinas

10h30 – caminhada em Acrelândia

15h – carreata em Plácido de Castro

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços.

7h30min – Jorge Viana participa de encontro com a militância da Federação da Esperança. Local: Comitê Central, Av. Ceará.

12h – Jorge Viana participa de entrevista na Rádio Cidade.

À tarde participa do ato de Abraço ao Jorge Viana em comemoração ao seu aniversário de 63 anos. Local: Praça do Memorial dos Autonomistas.

Mara Rocha (MDB)

7h – reunião na Carneiro Alto Peças;

20h – reunião com moradores do Benfica.

Candidato Marcio Bittar (UB), não enviou a agenda.

Nilson Euclides (PSOL)

10h – Entrevista para a TV Norte

11h – Entrevista para o programa Andrade Filho da Rádio Gazeta 93 FM

13h – Entrevista para o portal de notícias G1.

Sérgio Petecão (PSD)

6h30 – Reunião com trabalhadores da construção civil

Local: segundo distrito

9h – Reunião com trabalhadores do sindicato e conselho de Odontologia para ouvir sugestões de políticas públicas da classe no Governo Petecão

Local: Sala de Reuniões da Tenda Amarela

13h20 – Reunião com trabalhadores do Centro de Distribuição de alimentos

Local: Estrada Dias Martins

17h – Bandeiraço na ladeira do Bola Preta

Local: Baixada da sobral

18h30 – Reunião com lideranças evangélicas da Assembleia de Deus

Local: Comitê da baixada da Sobral

19h30 – Reunião com apoiadores do candidato Dr. Said Santos

Local: Baixada da Sobral