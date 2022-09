Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste terça-feira, 13

- Publicidade -

A agenda é listada em ordem alfabética. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera do pleito, marcado para o dia 2.

David Hall (Agir)

De 08h até 09h – Acompanhar o Candidato ao Senado Dimas Sandas na entrevista concedida a Rádio CBN;

De 11h30 até 12h30 – Entrevista concedida em emissora local;

De 14h até 15h– Entrevista concedida a Rede Amazônica, acompanhado pela candidata a Deputada Estadual Zuila.

De 20h às 21h – Participação em Podcast.

Gladson Cameli (PP)

12h – Entrevista ao vivo no Jornal do Acre 1ª Edição e gravação de entrevista para o g1;

15h – Carreata na regional do Tancredo Neves;

19h – Reunião com representantes do Grupo Fricarnes e Frigorífico.

Jorge Viana (PT)

Pela manhã o candidato Jorge Viana visita empresas do setor de cooperativismo em Rio Branco;

À tarde, Jorge Viana e Marcus Alexandre participam do ato em apoio à candidatura Nazaré Araújo senadora, no bairro Plácido de Castro, na Baixada;

À noite o candidato Jorge Viana participa da sabatina em site de notícias.

Mara Rocha (MDB)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Marcio Bittar (União Brasil)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Nilson Euclides (Psol)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Sérgio Petecão (PSD)

6h – Reunião com trabalhadores e empresário do ramos de alimentos;

7h40 – Entrevista em programa de TV;

8h – Panfletagem no bairro Seis de Agosto;

9h – Entrevista em emissora local;

16h30 – Caminhada na região do bairro Quinze até o comitê da Seis de Agosto;

18h – Inauguração do comitê do bairro Seis de Agosto;

18h30 – Sabatina no Sindmed;

19h – Reunião com empresários e trabalhadores do ramo da construção civil com a candidata a deputada estadual Cleiça França;

19h30 – Inauguração de Casa 55 no bairro Santa Inês – Segundo Distrito;

20h30 – Inauguração de Casa 55 no Vila Acre – Segundo Distrito.