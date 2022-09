Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste sexta-feira, 09

Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre nesta terça-feira (6) listados em ordem alfabética. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera do pleito, marcado para o dia 2.

David Hall (Agir)

De 8h30 às 9h – Entrevista para o site site de notícias em companhia do candidato a deputado estadual Bené Lima e da candidata a deputada federal Soraia Ramalho.

Gladson Cameli (PP)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Jorge Viana (PT)

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré cumprem agendas em Plácido de Castro pela manhã;

Às 13 horas, Jorge Viana participa de entrevista em programa de televisão;

A tarde fazem caminhada no comércio do bairro Calafate;

A noite, Jorge Viana concede entrevista para site de notícias.

Mara Rocha (MDB)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Marcio Bittar (União Brasil)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Nilson Euclides (Psol)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Sérgio Petecão (PSD)

6h – reunião com trabalhadores e empresário do comércio de alimentos, no Segundo Distrito;

8h30 – inauguração da Loja Gazin da Via Verde, com a presença do proprietário Mário Gazin;

10h – apresentação do plano de governo na sede da Amac;

11h – panfletagem na região do Esperança;

17h – lançamento da candidatura do deputado estadual José Augusto, no Parque das Acácias;

19h – entrevista com candidatos em site de notícias;

20h – reunião com lideranças no bairro Airton Sena, com o candidato a deputado estadual Jefrson Pururuca, na baixada da Sobral;

20h30 – inauguração da Casa 55 na Lene da baixada, na baixada da Sobral.