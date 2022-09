Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste segunda-feira, 12

- Publicidade -

Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre nesta segunda-feira (12) listados em ordem alfabética. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera do pleito, marcado para o dia 2.

David Hall – Agir

Não enviou agenda.

Gladson Cameli – Progressistas

9h – Gravação – Local: Rio Branco

11h – Programa Andrade Filho na Rádio Gazeta FM– Local: Rio Branco

14h30 – Gravação – Local: Rio Branco

19h – Reunião com lideranças evangélicas – Local: Maison Borges

Jorge Viana – PT

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços. O candidato Jorge Viana participa pela manhã de agendas em Sena Madureira, onde visita o comércio e faz reuniões com lideranças. A tarde cumpre agendas no Bujari com a candidata ao senado Nazaré Araújo. Marcus Alexandre cumpre agendas em Rio Branco, onde faz caminhada no bairro Esperança.

Mara Rocha – MDB

Não enviou agenda.

Márcio Bittar – União Brasil

Não enviou agenda.

Nilson Euclides – PSol

12h – Entrevista no Jornal das 12h, na Rádio Cidade 107.1 FM

19h30 – Sabatina no portal de notícias ac24horas

Sérgio Petecão – PSD

6h – Reunião com trabalhadores do comércio de distribuição de alinhamentos – Local: 06 de agosto

7h30 – Reunião com trabalhadores do ramo de distribuição de alimentos

8h – Panfletagem na região da cadeia velha

16h – Conversa com moradores da baixada da sobral na casa 55 – Local: bairro Airton Sena

17h – Caminhada na rua Campo grande – Concentração: Nas proximidades da Escola Marilda Golveia

Travessa Itamatí João Eduardo II

18h – Inauguração do Comitê da baixada

19h – Conversa com moradores da baixada da sobral na casa 55 – Local: Beco do Carlsos, bairro Ayrton Sena

19h30 – Conversa com moradores da baixada da sobral na casa 55 – Local: bairro Aeroporto Velho

20h30 – Conversa com moradores da baixada da sobral na casa 55 – Local: bairro da Glória

21h – Inauguração da casa 55 – Local: bairro Boa Vista