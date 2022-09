Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste sábado,24

- Publicidade -

A agenda é listada em ordem alfabética. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera do pleito, marcado para o dia 2.

David Hall (Agir)

6h até 06h20 – Reunião com funcionários do Varejão Popular;

De 14h até 14h20 – Reunião com funcionário no Arasuper – Wanderley Dantas;

De 15h até 16h – Reunião com moradores do bairro Belo Jardim, acompanhado do candidato a Deputado Estadual Roberto Pinto.

Gladson Cameli (PP)

10h – Carreata no município de Tarauacá. Local: Concentração no Aeroporto de Tarauacá;

15h – Carreata pelas ruas do município e encontro com apoiadores. Local: Concentração no Aeroporto de Feijó.

Jorge Viana (PT)

6h30 – Visitam o Mercado Joãozinho Melo e o ponto de Táxi de Cruzeiro do Sul;

9h – Participam de reunião com a comunidade do Alto Pentencoste;

12h – Participam de reunião com a comunidade do Santa Luzia;

18h – Participam de reunião com a Comunidade do Remanso;

20h – Visitam o Festival do Coco em Mâncio Lima.

Mara Rocha (MDB)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Marcio Bittar (União Brasil)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Nilson Euclides (Psol)

10h30 – Reunião de planejamento de comunicação;

17h – Visita ao Centro Caminho do Sol na Vila Acre.

Sérgio Petecão (PSD)

9h – Reunião com amigos. Local: Sena Madureira

11h – Costelão da marçonaria Local: Cenário parque

12h – Deslocamento para Rio Branco

16h – Caminhada na região do Taquari. Concentração: Em frente a Escola Elias Mansour Simão Filho. Endereço: Rua do Passeio, 873

18h30 – Reunião com lideranças, mulheres e dirigentes evangélicas da Assembleia de Deus. Local: Espaço A.